João Azevedo estipula prazo para definir sobre rumo partidário

O governador João Azevedo (PSB) afirmou que é possível que deixe o PSB ainda este ano e citou que, desde que problemas foram instalados na legenda, tem recebido convites para fazer parte de outros partidos.

João considerou que o PSB não tem feito questão de sua presença no partido e citou que deve resolver esse assunto até o fim deste ano.

João ressaltou que vai procurar um partido que possua “uma linha programática” de acordo com o que ele considera ser a melhor política.

– A partir do problema que aconteceu enquanto instituição da executiva do PSB que eu tenho recebido diversos contatos de partidos e isso muito me honra. Esse não é o meu foco, até o final do ano teremos a definição desse quadro – disse.