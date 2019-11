João Azevêdo entrega reforma e ampliação de escola técnica em Solânea

O governador João Azevêdo entregou, nesta sexta-feira (8), em Solânea, no Brejo paraibano, a reforma e ampliação da Escola Cidadã Integral Técnica (ECIT) Alfredo Pessoa de Lima, em cujas obras foram investidos recursos superiores a R$ 1,7 milhão, oferecendo capacidade para atender 800 alunos.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual ressaltou a satisfação de entregar mais um investimento em educação e assegurar qualidade de ensino aos estudantes da rede pública.

“A educação é a base de todas as políticas e a única forma de dar oportunidades para que o filho do povo possa disputar um mercado de trabalho tão acirrado. Eu tenho uma alegria muito grande de participar de eventos como esse e ver a empolgação dos alunos nos laboratórios e é essa a energia que queremos nas escolas. Nós trabalhamos para que a educação continue avançando porque estamos tratando do futuro da nossa juventude”, sustentou.

O secretário da Educação, Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado, evidenciou o novo momento da educação do Estado e a qualidade da obra entregue hoje.

“A escola foi praticamente reconstruída, a nossa rede tem uma qualidade excelente, com laboratórios bem equipados, dando melhores condições para os estudantes e professores; a educação e a inovação fazem a Paraíba se desenvolver”, acrescentou.

A superintendente da Suplan, Simone Guimarães, afirmou que as obras influenciam diretamente no rendimento escolar dos estudantes. “A infraestrutura adequada oferece conforto térmico aos alunos e um ambiente limpo, que contribui com a diminuição da evasão escolar e, além disso, a escola será contemplada com um ginásio do programa Bom de Bola”, falou.

O deputado estadual Ricardo Barbosa destacou que Solânea ganhou um importante equipamento de ensino.

“É uma satisfação participar de mais um dia de trabalho, de entrega de obras e anúncio de serviços. Nós só temos a agradecer ao governador pela sua capacidade de gestão e de respeito ao povo porque a educação garante dignidade e iguala oportunidades”, declarou.

O prefeito de Solânea, Kaiser Rocha, agradeceu ao governador João Azevêdo pela obra. “Essa é uma importante ação para a educação e é uma satisfação muito grande compartilhar esse momento e presenciar uma obra que ficou tão linda. A educação da nossa cidade está radiante e agradecida por esse investimento”, disse.

O gestor da unidade escolar Valdeci Diniz celebrou a conquista de uma reivindicação de 17 anos. “A escola ficou muito bonita, os alunos ficaram encantados e cientes da corresponsabilidade de zelar pelo local que é um patrimônio da sociedade. Vários pais já visitaram a escola para conhecer as novas instalações e Solânea está de parabéns”, declarou.

A estudante Cinthia Silvestre agradeceu ao Governo do Estado por assegurar melhorias na educação do município. “Todos os serviços que foram feitos aqui vão melhorar bastante o ensino porque a nova estrutura oferece novos equipamentos e deixou o ambiente mais confortável para estudar”, disse.

A aluna Camilly Ribeiro também elogiou a qualidade da escola. “Houve uma grande melhoria na estrutura, o que contribui para a qualidade do ensino. Antes não havia espaço suficiente e, agora, temos locais adequados para desenvolvermos nossas atividades”, comentou.

A reforma contemplou 10 salas de aula, laboratórios de Informática e Ciências, diretoria, almoxarifado, secretaria, biblioteca, sala dos professores, recreio coberto, circulação, cozinha, reservatórios inferior e superior, despensa, bateria de banheiros masculino/feminino e para PNE e estacionamento. Já a ampliação consistiu em sala de reunião para 50 pessoas e circulação.

A solenidade foi prestigiada por prefeitos, vereadores e auxiliares da gestão estadual.