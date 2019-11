Ipês colorem as ruas de Campina Grande com suas florações abundantes

A árvore do ipê é conhecida por sua beleza, exuberância das flores e ampla distribuição por todas as regiões do Brasil. São árvores de grande porte que gostam de calor e sol pleno, suas flores possuem forma de funil e podem ser amarelas, roxas, brancas, rosas e até verdes.

O ipê é utilizado há muito tempo como matéria-prima, por conta de sua madeira forte e resistente a parasitas e umidade. Pode ser utilizada para construção de pontes, móveis e até instrumentos musicais.

Cleide Leal, dona de casa, afirmou que acha que a árvore “renova” o ambiente em que está plantada.

– Acho muito bonito. Dá outra vida onde ela estiver plantada. Eu moro na Floriano Peixoto e tem – disse.

A aposentada Lindalva Barbosa afirmou que acha incrível o colorido que os ipês levam para as ruas.

– É linda. O ipê amarelo é lindo – afirmou.

A meteorologista Marle Bandeira, da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, afirmou que a floração está ligada à primavera, que tem seu fim apenas no próximo dia 22 de dezembro.