Instituto realiza Jantar às Cegas para arrecadar fundos e obter novos mantenedores

O Instituto dos Cegos de Campina Grande vai promover, na próxima terça-feira, 26, a partir das 19h30 em um restaurante da avenida Manoel Tavares, a primeira edição do Jantar às Cegas.

O objetivo é sensibilizar o público, provocar empatia, arrecadar fundos e garantir novos doadores para o instituto, que atende em torno de 400 pessoas no local.

A informação é do presidente da entidade, John Queiroz, durante entrevista à Rádio Campina FM.

Ele destacou que todos os participantes estarão vendados para estimulação sensorial do olfato e paladar.

– É um evento inusitado que propicia aos participantes experimentarem se alimentar sem ter a visão, sem ver as cores dos alimentos e apresentação dos pratos. Vai estimular o olfato, descobrir a composição de cada prato apresentado. O evento ainda vai contar com palestra com Dr. Diego Gadelha, sobre oftalmologia, e apresentações musicais, com Regina Sampaio e Rodolfo Virgínio – contou.

A entrada custa R$ 100 e os interessados podem adquirir o ingresso no principal shopping da cidade ou na secretaria da própria instituição.