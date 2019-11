Inscrições para as masterclasses continuam abertas até o dia 24 de novembro

As inscrições para masterclasses que integram a programação do 7º Festival Internacional de Música Clássica de João Pessoa, que será realizado entre os dias 24 a 30 de novembro, já estão abertas e podem ser feitas até o domingo (24) no site oficial do Festival https://musicaclassica.joaopessoa.pb.gov.br/masterclasses/.

As masterclasses contemplam cinco instrumentos (violino, violoncelo, viola, violão e piano) e serão realizadas de segunda-feira (25) a sexta-feira (29), sempre às 10h, na Casa da Pólvora, Hotel Globo e Igreja de São Francisco, no Centro Histórico. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas a 15 alunos por turma, mas quem quiser pode participar como ouvinte.

As masterclasses serão ministradas por Alberto Johnson (Brasil), Mariska Godwaldt (Holanda), Eduardo Vassallo (Argentina), Stanimir Todorov (Bulgária), Julia Dinerchtein (Bielorrússia), Skaiste Diksaityte (Lituânia), Wolfgang Schröder (Alemanha), Yannick Rafalimanana (França), Elisabeth Perry (Inglaterra), Mikhail Zemtsov (Rússia), Alberto Johnson (Brasil) e Pablo Gimenez (Espanha).

Programação das masterclasses:

Segunda-feira (25)

Horário: 10h

Local: Hotel Globo

Masterclass de Violino: Alberto Johnson (Brasil)

Masterclass de Violino: Mariska Godwaldt (Holanda)

Terça-feira (26)

Horário: 10h

Local: Hotel Globo

Masterclass de Violoncelo: Eduardo Vassallo (Argentina)

Mast Masterclass de Violoncelo: Stanimir Todorov (Bulgária)

Local: Casa da Pólvora

Masterclass de Viola: Julia Dinerchtein (Bielorrússia)

Quarta-feira (27)

Horário: 10h

Local: Hotel Globo

Masterclass de Violino: Skaiste Diksaityte (Lituânia)

Masterclass de Violino: Wolfgang Schröder(Alemanha)

Local: Igreja de São Francisco

Masterclass de Piano: Yannick Rafalimanana (França)

Quinta-feira (28)

Horário: 10h

Local: Hotel Globo

Masterclass de Violino: Elisabeth Perry (Inglaterra)

Masterclass de Viola: Mikhail Zemtsov (Rússia)

Quinta-feira (29)

Horário: 10h

Local: Hotel Globo

Masterclass de Violino: Alberto Johnson (Brasil)

Masterclass de Violão: Pablo Gimenez (Espanha)