Inovação e tecnologia garantem palma mais resistente e irrigação para a seca

Os anos seguidos de seca e a praga conhecida como cochonilha do carmim, dizimaram muitas plantações de palma, principal alimento do gado dos agricultores familiares. As dificuldades o obrigaram a se desfazer de parte do rebanho, pois não havia possibilidade para a criação.

Pensando em garantir uma planta mais resistente às pragas e à seca, é que o Governo do Estado da Paraíba, através da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária (Emepa), está levando ao campo inovação e tecnologia para os pequenos agricultores.

Um Dia de Campo ocorrido na cidade de Soledade no Cariri, apresentou aos produtores uma variedade de palma melhorada geneticamente, técnicas de controle de plantas daninha e mecanização do cultivo.

Com o objetivo de evitar o êxodo rural e garantir a subsistência, o Governo ainda pretende levar irrigação, movida por energia solar, à agricultores e pequenos produtores rurais do estado.

*Com informações da TV Cabo Branco