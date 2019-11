Inocentado pela Justiça, ex-senador desabafa: “Olhar para frente”

O ex-senador Cícero Lucena, do PSDB, comemorou a decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) que concedeu sua absolvição no caso conhecido por ‘Operação Confraria’. Após a decisão judicial, o político fez agradecimentos a Deus, amigos e familiares.

De acordo com Cícero Lucena, foram 15 anos de muita sabedoria, discernimento e paciência.

– Carrego o sentimento de gratidão e de reconhecimento a Deus. Contei com muito apoio e claro, agora, é o momento de olhar para frente e saber que a vida é uma roda gigante: ora você está embaixo, ora você pode voltar lá para cima. Passei por muitos cargos públicos e sempre que estive neles, busquei errar menos e acertar mais. Fica o aprendizado de que a gente deve ter cuidado com os pré-julgamentos, pois pode estar condenando uma pessoa inocente – desabafou.

Operação Confraria

A Operação Confraria investigou um suposto esquema de licitações irregulares e desvio de verbas da Prefeitura de João Pessoa, em obras que recebiam repasses do orçamento da União no período de 1999 a 2001, durante a administração do ex-prefeito Cícero Lucena.

As obras, além de superfaturadas, seriam pagas, mesmo que não realizadas, e empresas teriam sido favorecidas por licitações fraudulentas.

Na época, a Polícia Federal estimou que as fraudes desviaram cerca de R$13 milhões de obras públicas.