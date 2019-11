Incêndio atinge fábrica de calçados em Campina Grande

Na noite dessa terça-feira, 19, um incêndio foi registrado em uma fábrica de calçados infantis, no bairro de Bodocongó, em Campina Grande, município do Agreste da Paraíba. Segundo as informações preliminares, o fato se deu por volta das 18h30.

Ainda de acordo com informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado, chegou ao local e conseguiu controlar o fogo rapidamente. No entanto, diversos objetos, como ventiladores, bebedouros e máquinas de corte, já haviam sido atingidos.

Além dos objetos da própria fábrica, devido ao calor, uma moto e um carro que estavam do lado de fora do local também foram danificados.

Os materiais utilizados na produção dos calçados, como couro e plástico, podem ter agravado o incêndio, porém ainda não se sabe como ele foi iniciado.