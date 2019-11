II Mostra de Cinema Walfredo Rodriguez prossegue neste sábado com debates

A II Mostra de Cinema Walfredo Rodriguez, realizada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), prossegue neste sábado (16), com a exibição de filmes, mesas players. O evento, que homenageia as atrizes Marcélia Cartaxo, Soia Lira e Zezita Matos, faz parte do AnimaCentro e termina neste domingo (17).

À tarde, às 14h, serão realizadas as Mesas Players, que são as rodadas de negócio com os executivos de projetos que atuam no mercado nacional.

À noite acontece a exibição dos filmes, tanto no Ponto de Cem Réis, como no Centro Cultural de Mangabeira. Às 19h30, será exibido o curta-metragem “Faixa de Gaza”, de Lúcio César, e às 20h, será a vez do longa “O Que Os Olhos Não Veem…”, de Vânia Perazzo, ambos patrocinados pelo Edital Walfredo Rodriguez.

Sinopses dos filmes exibidos

“Faixa de Gaza” (2019)

(Ficção, cor, DCP, 15 min. Direção: Lúcio César)

Sinopse: Em um conjunto habitacional de periferia Mago chefia um bando de jovens aliciando e cometendo crimes em meio a uma guerra de facções noticiadas pelas ondas do rádio. Nazaré e Naldin se deparam com a violência desse conflito, pois ambos estão no lugar errado: a faixa de gaza.

“O Que os Olhos Não Veem…” (2019)

(Ficção, cor, DCP, 01h20. Direção: Vânia Perazo)

Sinopse: Comédia farsesca, com ares de “drama” circense e commedia dell’arte: duas mulheres com problemas amorosos são “abduzidas” por uma peça teatral, encontram-se e ficam amigas. Áurea, por desconfiar que o marido tem uma amante; Shyrleyde, por ser amante de um homem casado e desejar oficializar essa união. Dividem as dores doamor frustrado, numa viagem pelo absurdo, consultando a mesma Psicóloga, a mesmaVidente Holística e contratando o mesmo Detetive para espionar e fotografar oMarido/Amante que ignora o fato. A aventura conduz as duas a um grand finale, deixando ao espectador chegar a sua própria conclusão.

Investimento no audiovisual – A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), vem investindo cada vez mais no audiovisual. No total, já foram produzidos pelo Edital Walfredo Rodriguez 45 filmes, entre longas, telefilmes, medias e curtas-metragens, com investimentos de R$ 7.975.000, somando os três editais já lançados.

Programação

Sábado (16)

Hotel Globo

14h às 15h30 – Mesa Player’s

15h45 às 17h30 – Mesa Player’s

Ponto de Cem Réis – Sessão Principal

19h30 – Exibição do curta “Faixa de Gaza”, de Lúcio César

20h – Exibição do longa “O Que Os Olhos Não Veem…”, de Vânia Perazzo

Centro Cultural Mangabeira – Sessão Paralela

19h30 – Exibição do curta “Faixa de Gaza”, de Lúcio César

20h – Exibição do longa “O Que Os Olhos Não Veem…”, de Vânia Perazzo

Domingo (17)

Associação Comercial

9h às 12h – Pitching aberto

Hotel Globo

14h às 17h – Rodada de Negócios

Ponto de Cem Réis – Sessão Principal

19h30 – Exibição dos curtas do Projeto Cinemando nas Escolas

20h – Homenagem a Marcélia Cartaxo, Zezita Matos e Soia Lira

20h30 – Exibição do longa “Pacarrete”, de Allan Deberton

Centro Cultural Mangabeira – Sessão Paralela

19h30 – Exibição “Filmes da Escola de Cinema do Sertão”