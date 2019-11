IFPB divulga resultado de seleção especial para cursos superiores

A Comissão Permanente de Concursos Públicos divulgou nessa segunda-feira (11) o resultado preliminar do Processo Seletivo Especial para preenchimento de vagas nos cursos superiores do IFPB, semestre 2020.1.

Os candidatos podem entrar com recursos contra o resultado neste dia 12, por meio de processo administrativo aberto no setor de protocolo de qualquer um dos campi do IFPB. O recurso deve ser dirigido à Compec e estar fundamentado e instruído contendo: Nome do candidato; Número de inscrição; Curso a que concorre; Endereço para correspondência; e Número de telefone.

O resultado final do PSE, bem como a divulgação do edital de convocação para matrículas, será divulgado no dia 14/11.

O PSE ofertou 563 vagas para cursos superiores do IFPB, por meio de reingresso, reopção de curso, transferência interinstitucional e ingresso de graduados.