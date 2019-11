Idosos que se conheceram em projeto da PMJP se casam no CRC de Mangabeira

Uma cerimônia cheia de alegria e emoção. Assim foi o casamento entre Dona Eunice Araújo e Seu Martin Araújo, nesta sexta-feira (22), no Centro de Referência da Cidadania (CRC) de Mangabeira.

A decisão de realizar a celebração da união do casal no local não foi à toa, foi lá que eles se conheceram e se apaixonaram há três anos ao participarem do projeto Idosos em Ação, da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes). A cerimônia contou com a presença da primeira-dama do município, Maísa Cartaxo.

“Ele veio um dia para participar das atividades, ele ficou em pé no salão, perguntei porque ninguém dançava com ele e chamei pra dançar, ele aceitou e só eu acertava o passo pra dançar com ele. Depois que perceberam que ele dançava bem, todas queriam dançar com ele, mas aí a gente foi se conhecendo, ele me convidou pra ir no Sabadinho Bom e aí a gente foi ficando e hoje estamos celebrando nosso casamento”, falou Dona Eunice.

Além dos familiares e amigos, a cerimônia contou também com a presença da primeira-dama do município, Maísa Cartaxo, que desejou felicidades ao casal.

“Este é um momento muito especial e me emociono em ver o amor florescer neste casal. Com certeza, alegra a todos presenciar esta celebração e desejo que possam viver este amor em toda sua beleza”, afirmou.

A celebração foi realizada por um pastor e a festa contou ainda com bolo, salgadinhos, docinhos e uma feijoada para todos os convidados.