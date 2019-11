Idoso é morto a tiros na porta de casa em João Pessoa

Um idoso de 67 anos foi morto a tiros na porta de casa no bairro Mangabeira 8, em João Pessoa.

O aposentado estava preparando uma massa de cimento para fazer um serviço, quando dois homens em uma moto passaram e efetuaram disparos contra ele.

Um ajudante estaria junto com a vítima no momento do crime e fugiu após os criminosos irem embora. A polícia procura essa pessoa para esclarecer como ocorreu o homicídio.