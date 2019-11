Humorista natural de Campina Grande e que atuou no SBT morre em São Paulo

O humorista Rapadura foi a óbito. Ele ficou famoso pela sua participação em programas do SBT como A Praça é Nossa, Programa do Ratinho e Comando Maluco. Ele estava internado em Jundiaí, interior de São Paulo, em estado grave.

O comediante de 57 anos havia realizado uma cirurgia para retirada de um cisto no intestino há uma semana, mas permaneceu internado por conta de complicações.

A página oficial de Rapadura no Instagram já havia publicado ainda nesta terça uma mensagem informando da gravidade do estado do humorista.

Parceiro de Rapadura, Bananinha divulgou com tristeza a morte do companheiro.

Rapadura era natural de Campina Grande.

*Com informações do SBT