HUAC: Comissão de Cuidados com Pele realiza ação de prevenção de lesões por pressão

Hoje (21) é o Dia Mundial de Prevenção de Lesão por Pressão e, por esse motivo, a Comissão de Cuidados com a Pele do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), em parceria com o Núcleo de Segurança do Paciente e a UFCG, através do Projeto de Extensão Propex – Stop Lesão por Pressão, realizou, nos dias 13 e 14 deste mês, uma ação voltada à conscientização da prevenção de lesões por pressão.

Na ocasião, foram elaboradas atividades lúdicas a fim de conscientizar os estudantes e profissionais do hospital sobre a importância da prevenção para promover maior segurança e satisfação do paciente e familiares, como também a redução do tempo de internação e os custos hospitalares.

Segundo a enfermeira Roberta Amador, integrante da Comissão, a lesão por pressão é considerada um evento adverso pelo Ministério da Saúde e a sua prevenção é uma das Metas da Política Nacional de Segurança do Paciente para os serviços hospitalares.

Lesão por Pressão: O que é?

Segundo a Sociedade Brasileira de Estomaterapia, a lesão por pressão é um dano localizado na pele, que acomete aqueles indivíduos que permanecem por muito tempo na mesma posição, como é o caso de pacientes internados em hospitais. A lesão acontece pela deficiência prolongada na irrigação de sangue em determinada parte do corpo.