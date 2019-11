Hospital Universitário de Campina nomeia mais 32 novos servidores

Da Redação com Ascom. Publicado em 26 de novembro de 2019 às 11:26.

O Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), da Universidade Federal de Campina Grande e vinculado à Rede Ebserh, nomeou mais 32 novos servidores na última quinta-feira (21). A convocação se refere ao concurso público realizado em 2016.

Foram nomeados os aprovados nos seguintes cargos: Assistente Administrativo, Enfermeiro, Farmacêutico, Técnico em Enfermagem e Médicos de diversas especialidades.

Nesta segunda-feira (25), os nomeados compareceram à Divisão de Gestão de Pessoas do HUAC para apresentação dos documentos necessários. Hoje (26), realizaram a coleta de sangue e exames laboratoriais no Laboratório de Análises Clínicas do hospital. Já o exame admissional e a entrega da cópia da carteira de vacinação acontecerão nos dias 27, 28 e 29 deste mês.

No dia 2 de dezembro, os novos servidores vão assinar o contrato de trabalho e participar de atividades de integração.