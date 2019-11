Hospital Regional de Guarabira amplia serviços para atender população do Brejo

Receberam alta nesta segunda-feira (18) as duas pacientes que passaram por cirurgia laparoscópica no Hospital Regional de Guarabira.

O procedimento de colecistomia, retirada da vesícula biliar, foi realizado pela primeira vez na unidade, no último domingo (17).

A novidade proporcionará o aumento da cobertura de cirurgias para a população usuária de 25 municípios da região do Brejo paraibano.

O Hospital Regional de Guarabira já realizou mais de 100 mil procedimentos em 2019, de acordo com o relatório do primeiro semestre do ano.

O Hospital Regional de Guarabira passou por uma reforma recente no setor de urgência e emergência, com a finalidade de melhorar o atendimento e trazer acessibilidade para quem precisa dos serviços.

“O Hospital Regional de Guarabira tem recebido investimentos em equipamentos por parte da Secretaria de Estado da Saúde. Um novo foco cirúrgico, um carro de anestesia, e dois ventiladores pulmonares recém chegados já estão em funcionamento”, enfatiza o diretor do Hospital de Guarabira, Gilson Cândido.

A videolaparoscopia é uma técnica que pode ser utilizada tanto para diagnóstico quanto para tratamento, sendo esta última modalidade denominada videolaparoscopia cirúrgica.

Por se tratar de um procedimento menos invasivo, sem cortes, o tempo de ocupação do leito diminui e a recuperação é mais rápida. O diretor explica que as cirurgias fazem parte do início do processo de implantação do serviço.

“Vamos estabelecer uma agenda de procedimentos por vídeo, e de qualificação das equipes, para que a população dos municípios que fazem parte da região do Brejo tenha acesso a este serviço”, pontuou o diretor do Hospital.

A unidade já funciona com serviços de ortopedia em urgência e emergência 24h, além de atendimento obstetrício – de risco habitual; clínica médica; cirurgias eletivas; Centro de Especialidades com exames como endoscopia, mamografia, ultrassonografia, raio X e eletrocardiograma, onde os pacientes são encaminhados pelas Unidades de Saúde da Família (USF).

Mais de 30 mil pessoas foram atendidas na unidade hospitalar no decorrer de 2019.