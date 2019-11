Homens são presos acusados de clonagem e desmanche de veículos

A Polícia Civil conseguiu prender em flagrante dois homens suspeitos roubo, desmanche e clonagem de veículos, em Campina Grande.

Os acusados tem 24 e 27 anos e foram reconhecidos por vítimas que tiveram um carro roubado durante o último fim de semana.

Eles ainda tentaram fugir da abordagem policial, mas foram perseguidos e presos em um matagal e dentro de um condomínio. Um dos acusados foi atingido por um tiro e o outro feriu o pé em um grampo que protegia o muro de uma casa.

No local onde eles estavam foram apreendidos dois carros roubados que estavam sendo desmanchados, uma motocicleta com suspeita de ser clonada, documentos de outros veículos roubados, munições, cerca de um quilo de maconha, porções de crack e ferramentas utilizadas no desmanche e na adulteração dos veículos.