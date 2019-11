Homem tenta matar ex-mulher que estava grávida na Paraíba

Uma mulher de 25 anos ficou gravemente ferida após ser alvejada com vários tiros pelo ex-marido dela, na cidade Bom Sucesso, no Sertão paraibano.

De acordo com informações, a vítima teria ido até a casa da mãe do acusado, onde mora o filho do casal para fazer uma visita. Neste momento o acusado chegou armado e atirou contra mulher, que sofreu perfurações no abdômen e no peito.

A vítima foi socorrida para a maternidade da cidade, mas devido a gravidade dos ferimentos, foi trazida para o Hospital de Trauma de Campina Grande, onde está internada na UTI em estado grave. Ela passou por cirurgia e o quadro clínico apresenta evolução.

Ainda não se sabe a motivação da tentativa de assassinato. A polícia investiga o caso.