Homem é preso tentando arremessar drogas em presídio campinense

Um homem, de 22 anos de idade, foi preso nessa quarta-feira, 20, quando tentava arremessar drogas para o interior do presídio do Serrotão, em Campina Grande, município do Agreste paraibano.

Segundo informações, o suspeito foi pego por uma equipe da Polícia Militar, por volta das 8h20. Após o flagra, o homem foi preso e autuado em flagrante.

Com ele estavam 2 kg de maconha prensada e 1 kg de uma substância chamada de skank.