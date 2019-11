Homem é preso em João Pessoa com submetralhadora, bloqueador de sinais e dinheiro

A Polícia Militar prendeu, na noite dessa sexta-feira (22), um homem em atitude suspeita e apreendeu uma submetralhadora 9mm, bloqueador de sinais e dinheiro no bairro Funcionários I, em João Pessoa.

Policiais da Força Tática do 5º Batalhão chegaram até ele por meio de uma denúncia anônima, informando que havia um homem portando uma arma de fogo em uma residência no bairro Funcionários I.

As equipes policiais foram até o local e conseguiram localizar o suspeito na frente de uma residência. Durante uma busca no veículo, foram localizadas dez munições de calibre 380. Continuando com as buscas, foi encontrado no interior da residência uma submetralhadora 9mm de uso restrito, um bloqueador de sinais, uma roupa camuflada e a quantia de R$ 1.400,00 em espécie.

Segundo os policiais, o material apreendido era utilizado para cometer crimes contra as instituições financeiras.

O homem detido e os materiais apreendidos foram levados para a Central de Flagrantes, no bairro do Geisel.