Homem é preso em Campina Grande suspeito de receptação de televisores

Na tarde desta quinta-feira, 14, um homem, de 28 anos de idade, foi preso suspeito de receptar aparelhos de televisão furtados. De acordo com informações policiais, a prisão ocorreu no bairro do Jardim Paulistano, em Campina Grande, no Agreste da Paraíba.

Ainda segundo informações, ao chegar na residência do suspeito, a polícia percebeu que ele estava com 5 televisores, que foram furtados de um galpão de uma loja no último dia 2, também em Campina Grande.

Além dos televisores, foram apreendidos, um veículo, mantas térmicas utilizadas para evitar que os alarmes dos locais invadidos sejam acionados, além de dezenas de cestas básicas e munições de arma de fogo.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de posse ilegal de munição e receptação qualificada. Em seguida foi encaminhado à Central de Polícia de Campina Grande, onde deve aguardar por audiência de custódia.