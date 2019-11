Homem é morto a tiros e mulher fica ferida em Campina Grande

Um homicídio foi registrado na tarde dessa quinta-feira, 7, em Campina Grande, município do Agreste da Paraíba. De acordo com informações veiculadas na rádio Correio FM, o fato se deu no bairro do Araxá, próximo ao Hospital da FAP.

Ainda de acordo com as informações, a vítima, de 28 anos de idade, voltava do trabalho quando foi surpreendida por homens em um veículo, que efetuaram vários disparos de arma de fogo.

As balas ainda atingiram uma mulher, de 51 anos de idade, que foi socorrida e levada ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. O jovem também foi socorrido, mas chegou já sem vida na unidade hospitalar.