Homem é furtado no Terminal de Integração de Campina Grande

Na tarde desta quarta-feira, 20, um jovem, de 26 anos de idade, foi vítima de um furto no Terminal de Integração de Campina Grande, no Agreste da Paraíba.

De acordo com informações veiculadas na Correio FM, a vítima adentrava no ônibus quando percebeu que haviam colocado a mão no seu bolso e furtado os pertences.

Do homem foram levados o celular e a sua carteira, com documentos e cerca de R$ 700.