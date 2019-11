Homem é baleado em tentativa de assalto em Campina Grande

Um homem de 45 anos foi vítima de uma tentativa de assalto, no bairro Ressurreição, em Campina Grande, município do Agreste paraibano. De acordo com informações, o fato ocorreu nesta quarta-feira, 27, por volta das 15h58.

Ainda segundo as informações, a vítima trafegava de motocicleta pela localidade, quando foi surpreendida por dois bandidos em outra moto, que anunciaram o assalto.

Ao perceber que os criminosos queriam levar sua moto, o homem negou e acabou sendo baleado nas costas.

Os suspeitos fugiram do local sem levar a motocicleta e a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande.