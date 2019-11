Hemocentro de CG traz programação diferenciada no Dia do Doador de Sangue

No dia 25 de novembro, esta segunda-feira, é, atualmente, comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue e, em alusão à data, o Hemocentro de Campina Grande está com uma programação diferenciada.

A coordenadora do Hemocentro campinense, Elília Pombo, em entrevista a uma emissora de rádio local, afirmou que a instituição receberá os doadores com música, lanches e, inclusive, sorteio de brindes.

“A equipe vai estar de braços abertos, como sempre fazemos, para receber a todos que nos visitarem nesta segunda-feira, o dia mais importante do ano, que é o dia que se comemora a voluntariedade dessas pessoas que vêm até aqui e deixam um pouquinho de si”, completou.

A coordenadora destacou também que pessoas de 16 a 69 anos podem ser doadores de sangue, mas, no caso dos menores de idade, é necessário a presença de um representante legal. Ainda de acordo com ela, também é necessário ter pelo menos 50 kg e uma boa saúde física, não ter bebido no dia anterior, ter dormido bem, e, inclusive, estar bem alimentado.

Por fim, Elília pontuou ainda que o Hemocentro de Campina Grande funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 17h30, e aos sábados, de 7h às 11h30.

“A gente está aberto a receber todos. Antecipadamente, agradecemos a todos que fazem esse ato, que vêm aqui, que deixam um pedacinho de si. A gente tenta fazer o nosso melhor, então nós só temos a agradecer”, finalizou.