Grupo de samba ‘Os Mulatos’ volta a se apresentar no Sabadinho Bom

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 15 de novembro de 2019 às 12:57.

O grupo de samba “Os Mulatos” retorna ao palco do projeto “Sabadinho Bom” neste sábado (16), a partir 12h30, na Praça Rio Branco. O projeto musical é promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da sua Fundação Cultural (Funjope). O show é gratuito e integra a programação do AnimaCentro.

Os Mulatos é formado por Juan Ébano (voz e cavaquinho), Jonson Alencar (vocal e surdo), Erisvaldo Moura (vocal e pandeiro), João Maria (violão 7 cordas), Cornélio Santana (flauta), Mário Júnior (tan tan) e William Júnior (bateria).

No repertório deste show estão incluídas canções: Pedacinho do Céu (Waldir Azevedo), Noites Cariocas (Jacob do Bandolim), Carioquinha (Waldir Azevedo), Bole Bole e outros.

“Além de músicas autorais, como Meu Brasil, Mulato Afrodescendente, Amizade Verdadeira e Preto Crioulo”, comentou o vocalista Juan Ébano.

O grupo “Os Mulatos” surgiu em João Pessoa. É formado por sete irmãos, primos e amigos. Desde que começaram a tocar, eles misturam chorinho, samba e música instrumental em suas apresentações. Homenagearam grandes músicos do samba, choro e líderes negros como Nelson Mandela em seus shows.