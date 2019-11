Grande explosão é registrada em casa de fogos na Paraíba

Na madrugada desta sexta-feira, 15, uma explosão de grande porte foi registrada no Sítio Alvinho, zona rural do município de Lagoa Seca.

De acordo com informações, a explosão ocorreu em uma casa de fogos que funcionava na localidade.

Ainda de acordo com relatos, o fato se deu por volta das 3h, e moradores da região chegaram a ouvir o barulho devido ao forte impacto.

O corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas na casa, que ficou completamente destruída. Ninguém estava no local no momento do acidente.