Governo realiza seminário sobre o Arquivo Público do Estado

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado de Governo, realiza entre os dias 20 e 22 de novembro, em João Pessoa, o seminário “Arquivos e Governança Pública: a implantação do Arquivo Público”.

O evento tem como objetivo ressaltar a importância da implantação do Arquivo Público do Estado para a eficiência administrativa, transparência pública e preservação da memória do estado, além de apresentar os trabalhos já realizados pelo Arquivo.

O Arquivo Público do Estadotem como missão orientar/normatizar a gestão da documentação no âmbito estadual, nos seus mais diferentes níveis de organização, como meio para prover o acesso aos documentos, além de promover a preservação da memória.

De acordo com a diretora do APEPB, Naiany Carneiro, é importante enfatizar que o Arquivo Público tem a competência de definir as diretrizes da política estadual de arquivos públicos e privados de interesse público e social.

“Como ele ainda é recente, muitas secretarias e órgãos desconhecem a criação e a importância desse órgão e do Sistema de Arquivos para o Estado. Com esse seminário, vamos apresentar a diretoria do APEPB, mostrar as competências com relação à normatização e criação de diretrizes para a elaboração de políticas públicas entre outras abordagens”, explicou.

Naiany Carneiro ainda acrescentou que o evento vai contar com a presença da diretora técnica do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos Públicos do estado de São Paulo, Ieda Bernardes, e será um momento para que o público esclareça dúvidas sobre o papel do APEPB, bem como suas responsabilidades enquanto órgão na garantia da gestão dos documentos públicos conforme a Lei.

“Essa é a oportunidade de unirmos forças por meio de parcerias. Ainda vamos contar com a presença de Ieda Bernardes que tem muito conhecimento nessa área e irá relatar sua experiência na administração paulista, no Arquivo de São Paulo que hoje é referência em termos arquivísticos. O evento tem uma programação instigante, sendo considerado mais um marco para a Arquivologia paraibana”, frisou.

Programação

20/11 (quarta-feira)

– Consultoria ao Arquivo Central da UFPB – Ieda Bernardes

– Palestra: Governança pública e políticas de gestão de documentos: do atendimento ao cidadão às demandas dos órgãos de controle. Palestrante: Ieda Bernardes – Coordenação da mesa: Julianne Teixeira

Local: UFPB – Auditório 211

Público em Geral

21/11 (quinta-feira)

– Mesa Redonda: Desafios para a implantação de Arquivos Estaduais: Relato de Experiência no APESP e no APEPB – Expositoras: Naiany Carneiro (APEPB) e Ieda Bernardes (APESP) – Mediação: Ana Andréa Vieira de Castro

Local: Funesc – Auditório 1, Mezanino 2

Público: Representantes dos Órgãos da Administração Direta e Indireta.

– Palestra: Desafios para a implantação de sistema de Arquivos: Relato de Experiência – Palestrante: Ieda Bernardes – Coordenação da mesa: Sânderson Dorneles

Local: UEPB – Auditório Pioneiros

Público: Professores, Estudantes, profissionais de Arquivo.

22/11 (sexta-feira)

– Consultoria à APEPB e à Codata – Ieda Bernardes

Local: Espaço Cultural – Sala do APEPB

– Consultoria à Fundação Casa de José Américo – Ieda Bernardes