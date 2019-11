Governo entrega reforma e ampliação de Complexo Educacional

O governador João Azevêdo entregou, nesta quinta-feira (28), no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa, as obras de reforma e ampliação do Complexo Educacional Pedro Augusto Porto Caminha (EEPAC), nas quais foram investidos aproximadamente R$ 3,2 milhões, beneficiando, diretamente, cerca de 700 alunos.

Na ocasião, o chefe do Executivo ressaltou os investimentos do governo para fortalecer a educação da rede estadual e assegurar ambientes adequados para o ensino.

“Essa é uma reforma importante; os alunos, funcionários e professores sabem como estava o prédio e de como ele precisava passar por uma grande reforma. A educação é uma área muito cara para nós e, por isso, temos mantido um foco muito grande nesse segmento, tanto que, este ano, já pagamos mais de R$ 54 milhões em obras de reforma e ampliação de escolas porque a qualidade do ensino está associada a um bom ambiente e estou feliz por entregar mais uma obra na educação, que permite a realização de sonhos. Eu espero que cada um que estude aqui faça desse momento o mais importante de sua vida”, frisou.

Ele também destacou as ações já desenvolvidas pela gestão estadual para garantir novas oportunidades aos jovens do Estado.

“Em 2019, nós ampliamos para mais 53 o número de Escolas Cidadãs Integrais, expandimos o programa Gira Mundo e instituímos os programas Primeira Chance e Ouse Criar. A Paraíba continua sendo orgulho para todos e tenho certeza de que em 2020 continuaremos investindo na educação para dar chances cada vez maiores aos nossos jovens por meio da inclusão”, acrescentou.

A superintendente da Suplan, Simone Guimarães, destacou a qualidade da obra.

“É uma satisfação poder contribuir com expertise em Engenharia, podendo inovar com o colorido. O espaço ficou muito bonito após passar por uma verdadeira reconstrução de um prédio que estava há mais de 20 anos sem manutenção; isso representa cuidado e zelo e os estudantes se sentem acolhidos”, pontuou.

O deputado estadual Ricardo Barbosa evidenciou a importância do momento para a comunidade escolar.

“Nós sabemos que a educação não só capacita, mas equilibra as esperanças e dá sentido e perspectiva de vida e de um futuro melhor. A escola tem uma excelente qualidade, um ginásio amplo e salas bem equipadas, ou seja, é uma estrutura feita com muito esmero e a educação da Paraíba, alunos, professores e servidores estão de parabéns”, falou.

O deputado estadual Wilson Filho parabenizou o Governo da Paraíba por manter o foco na melhoria da qualidade do ensino.

“Hoje é mais um exemplo do que vivenciamos diariamente no Estado que coloca a educação na mais absoluta das prioridades. Mais recursos estão assegurados para a área em 2020 e teremos um orçamento de R$ 2,5 bilhões para que mais alunos tenham a mesma alegria de ter uma estrutura adequada para a prática da aprendizagem”, declarou.

O vereador de João Pessoa, Tibério Limeira, agradeceu à gestão estadual por mais uma obra relevante para a Capital paraibana.

“Essa é uma escola de referência e é muito bom ver que os recursos públicos estão sendo bem aplicados e que o governo reconhece o poder da educação, que nos emancipa enquanto sociedade. O dia de hoje é de grande vitória para Jaguaribe, João Pessoa e a Paraíba, que está de parabéns por ter uma administração operosa e de grandes realizações”, afirmou.

O gestor da EEPAC, Islan Alves, afirmou que a reforma e ampliação irão refletir diretamente na qualidade do ensino e no conforto dos alunos.

“Hoje é um dia bastante feliz para nós da EEPAC, uma escola tradicional no bairro e com mais de 48 anos de história, trazendo novidade e estrutura para o bairro de Jaguaribe e adjacências. Nós esperamos muito por essa obra, também ganhamos um ginásio e esse é um momento que vai ficar marcado em nossas vidas”, disse.

O estudante Ruan Ferreira aprovou a ação do Governo do Estado.

“Melhorou muito a estrutura, que antes estava sucateada, temos laboratórios para auxiliar os nossos estudos e isso vai ser fundamental para que a gente tenha bons resultados no Enem do próximo ano”, comentou.

O mesmo sentimento foi compartilhado pelo aluno Samuel Nascimento.

“Essa reforma representa muito para mim porque melhora o rendimento dos alunos e oferece mais opções de aprendizado”, disse.

A solenidade também foi prestigiada pela vice-governadora Lígia Feliciano, prefeitos e auxiliares do Governo da Paraíba.

Obras – A reforma da escola contemplou 12 salas de aula; laboratórios de Matemática e Ciências; diretoria; sala de psicologia; secretaria; sala de reunião/professores; arquivo; biblioteca; palco com camarim e vestiário; recreio coberto; cozinha; cantina; despensa; reservatório elevado e enterrado; pátio descoberto; banheiros masculinos e femininos e para pessoas com deficiência; circulação e estacionamento.

Já a ampliação consistiu na construção de uma quadra em pórtico, rampa de acessibilidade e depósito.