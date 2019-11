Governo do Estado realiza capacitação para trabalhadores da assistência social

A educação permanente é ferramenta fundamental no exercício profissional. Reafirmando o compromisso com os trabalhadores e com a qualidade dos serviços ofertados pela Assistência Social na Paraíba, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh,) iniciou nesta segunda-feira (18) o segundo curso do CapacitaPB+SUAS.

O Estado já é destaque nacional por ter sido um dos primeiros a iniciar o Programa CapacitaSUAS, realizado por meio de repasses, e atualmente oferta com recursos próprios cinco cursos de capacitação para os profissionais dos SUAS de seus 223 municípios.

O curso ministrado esta semana é um aprimoramento sobre a organização, oferta e interfaces dos serviços, programas e benefícios da proteção social básica.

Destinado aos técnicos dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), o curso de 20h recebe dois técnicos por CRAS dos 223 municípios da Paraíba.

A secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Neide Nunes, realizou a abertura do curso reafirmando o compromisso do Governo do Estado, por meio da Sedh, que compreende que a qualidade da oferta dos serviços passa necessariamente pelo trabalhador do SUAS, “sendo de fundamental relevância um espaço de capacitação continuada, de caráter permanente para o fortalecimento da política de Assistência Social nos municípios da Paraíba”.

A diretora do Sistema Único de Assistência Social na Paraíba (DSuas), Jaciana Magalhães, explicou a metodologia do módulo. “Os municípios estão divididos em oitos turmas.

Quatro turmas com profissionais de 124 municípios têm suas aulas iniciadas nesta segunda-feira (18) e seguem até a quarta-feira.

Mais quatro turmas, que representam os municípios restantes, ingressam na quarta-feira (20) concluindo suas atividades na próxima sexta feira (22)”.

O cursista e assistente social do município de Conceição, Júlio César, parabenizou o Governo do Estado pela realização da capacitação.

“Diante do atual momento de retrocesso enfrentado em nível nacional, com recursos atrasados, vemos o Governo da Paraíba realizar uma grande ação de capacitação para os profissionais da assistência. Como disse o próprio governador no lançamento do CapacitaPB, o Social precisa do ente governamental”, lembrou.

Próximos Cursos – Em dezembro serão realizado mais três cursos do Capacita PB+SUAS. De 02 a 04 de dezembro será ofertado o curso de Introdução sobre a organização, oferta e metodologia do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV; de 04 a 06, o curso de Aprimoramento sobre Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família; e para encerrar, de 16 a 20 de dezembro, o curso de Aprimoramento sobre a Organização, Oferta e Interfaces dos serviços da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.