Governo do Estado divulga calendário de pagamento do mês de novembro 

O pagamento do funcionalismo público estadual, referente ao mês de novembro, será efetuado nos próximos dias 28 e 29.

Na próxima quinta-feira (28), recebem os aposentados e pensionistas. Já na sexta-feira (29), é a vez dos servidores da ativa receberem seus salários.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (25) pelo governador João Azevêdo, durante o programa ‘Fala, governador’, transmitido em cadeia estadual pela rádio Tabajara.

Na ocasião, o gestor reforçou o compromisso do governo de pagar a folha de pessoal dentro do mês trabalhado, representando uma injeção de mais de R$ 360 milhões na economia do estado.

“Mais uma vez, estamos pagando em dia e honrando mais um compromisso assumido. Em dezembro, vamos pagar a segunda parcela do décimo terceiro e a folha do mês e é isso que está tornando a Paraíba um estado grande e com exemplos a serem compartilhados com os demais estados do Nordeste”, pontuou.

Calendário:

28/11 – aposentados e pensionistas

29/11 – servidores da ativa