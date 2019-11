Governadores do NE discutem infraestrutura e cooperação econômica com italianos

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 20 de novembro de 2019 às 21:21.

O governador João Azevêdo e os demais gestores nordestinos apresentaram o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste) ao ministro italiano de Economia e Finanças, Roberto Gualtieri, e à vice-ministra de Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional, Marina Sereni.

João Azevêdo defendeu, na oportunidade, a priorização de investimentos na área social em possíveis parcerias com a Itália. “A maioria dos nossos municípios está na região do semiárido e precisamos desenvolver pesquisas para que essas áreas possam ser protegidas evitando desmatamento e, até mesmo, desertificação.

O Nordeste tem contribuído no desenvolvimento de um trabalho nesse sentido e espero que, numa relação com a Itália, possamos ter ações voltadas para esse setor, priorizando a questão social”, pontuou.

“Os senhores representam uma parcela muito importante da população, com 57 milhões de habitantes. É uma parte do território brasileiro que pode ter o maior desenvolvimento nos próximos anos. Muitas de nossas empresas italianas estão em seus estados e a cooperação econômica é também uma ferramenta para superar os desafios em comum que nós temos”, comentou a vice-ministra Marina Sereni.

Já o ministro Gualtieri disse que a Itália está muito interessada na cooperação política e econômica com o Brasil. Ele sugeriu a criação de uma mesa de trabalho entre o Nordeste e a Itália para aprofundar os temas, em especial na área de infraestrutura urbana.

Participam da viagem os governadores Rui Costa (Bahia), Renan Filho (Alagoas), Camilo Santana (Ceará), João Azevêdo (Paraíba), Paulo Câmara (Pernambuco), Wellington Dias (Piauí), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), assim como o vice-governador Carlos Brandão (Maranhão). O governador de Sergipe está representado pelo superintendente de PPPs, Oliveira Junior.

Depois de Roma, o grupo segue para Berlim, onde tem compromissos nesta quinta (21) e sexta-feira (22), encerrando a missão na Europa.

A missão do Consórcio Nordeste na Europa visa atrair recursos para áreas integradoras, como sustentabilidade, infraestrutura, turismo, saúde, segurança pública, saneamento e energias limpas, inclusive com a perspectiva de abertura de parcerias público-privadas (PPPs). O Consórcio também destaca o potencial de consumo e de desenvolvimento da região nordestina, que reúne 57,1 milhões de habitantes e responde por 14,3% do PIB brasileiro.