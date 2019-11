Governadora em exercício visita Parque Industrial de Caaporã

A governadora em exercício, Lígia Feliciano, realizou na manhã deste domingo (17) uma visita técnica ao Parque Industrial de Caaporã, no Litoral Sul paraibano.

Na ocasião, Lígia Feliciano conheceu os detalhes do projeto e discutiu com os técnicos da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep) ações para atrair investimentos.

O Parque Industrial de Caaporã, situado às margens da PB-44, a apenas 3 km da BR-101, localização considerada estratégica, já recebeu investimentos da ordem de R$ 11,7 milhões, com estimativa de que sejam gerados 3,9 mil empregos, sendo 900 diretos e três mil indiretos.

A governadora em exercício destacou a importância do empreendimento como uma das grandes obras do Governo do Estado no fortalecimento da economia paraibana.

“Fiz questão de vir aqui e ver toda a infraestrutura que já está pronta, como o abastecimento d’água, a rede elétrica que está sendo concluída, numa área muito grande, com 157 hectares apenas para os lotes industriais”, afirmou.

“O Governo do Estado está fazendo a sua parte, está preparando a Paraíba, estamos em primeiro lugar no ranking de competitividade. O País passa por uma crise econômica, mas a Paraíba desponta como um bom lugar para se investir”, prosseguiu a governadora em exercício.

O secretário de Estado de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Gustavo Feliciano, também destacou o potencial do Parque Industrial de Caaporã para a economia paraibana.

“É uma obra que, sem sombra de dúvidas, vai gerar muito desenvolvimento, muitos empregos e renda. E a visita da governadora em exercício foi muito importante para ver in loco a grandiosidade desta obra, com possibilidade de transformar essa região”, comentou.

Participaram ainda da visita da governadora em exercício, o secretário Executivo da Comunicação Institucional, Fábio Barros; o deputado federal Damião Feliciano; Ricelly Lacerda, diretor de Operações da Cinep; e Henrique Candeias, assessor especial da presidência da Cinep.

Economia mais forte – Considerado um dos maiores empreendimentos que vai tornar ainda mais dinâmica a economia paraibana, o Parque Industrial de Caaporã terá uma área total de 315 hectares, sendo 157 hectares para 112 lotes industriais, 152 hectares destinados a condomínio logístico e seis hectares para hotelaria.

A infraestrutura contempla, ainda, 200 mil metros quadrados de lotes disponíveis para comercialização com pavimentação, drenagem pluvial, abastecimento d’água, rede elétrica, fibra ótica e gás natural.

As indústrias que se instalaram no Parque Industrial de Caaporã são dos setores metal-mecânico, de vidro e também de cimento, atividades que vêm se consolidando no Litoral Sul da Paraíba.