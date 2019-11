Governadora em exercício visita obras do Complexo Educacional José Lins do Rego

A governadora em exercício Lígia Feliciano realizou, nesta segunda-feira (18), uma visita técnica às obras de construção e ampliação do Complexo Educacional José Lins do Rego, que abriga o campus da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), localizado no bairro Cristo Redentor, em João Pessoa.

A obra representa um investimento de aproximadamente R$ 10 milhões e irá beneficiar cerca de dois mil estudantes.

Na ocasião, Lígia Feliciano destacou a qualidade da obra que será entregue, em breve, à comunidade acadêmica.

“O prédio está praticamente concluído, a obra é de excelente qualidade, com boa iluminação e decoração e sabemos o quanto isso vai ser benéfico para os estudantes dos níveis superior e médio porque a educação transforma a vida das pessoas e esse governo segue dando uma atenção importante ao segmento”, disse.

Ela também ressaltou a preocupação do Governo do Estado para assegurar um ambiente adequado de aprendizagem.

“A gestão tem investido em escolas de boas qualidades e na qualificação dos professores, como acontece no programa Gira Mundo. A educação é a única forma de transformar a sociedade e vamos continuar trabalhando nesse sentido. Aqui vai haver a ampliação de cursos e, por isso, a participação do Governo é muito importante”, pontuou.

O secretário da Educação, Ciência e Tecnologia, Claudio Furtado, evidenciou que o investimento na parte física reflete diretamente na melhoria do ensino.

“Esse é um novo espaço que está sendo concluído, mostrando a qualidade e as prioridades do governo nas obras, e a educação é uma política fundamental e esse prédio vai atender o campus da UEPB de João Pessoa”, falou.

“A primeira etapa da obra está praticamente concluída e estamos fazendo uma licitação para a construção de uma subestação. Toda a infraestrutura dessa escola foi feita com muito zelo, carinho e com a mais alta qualidade e nos orgulha muito ver a melhoria dos prédios públicos, o que deixa os alunos, professores e a sociedade felizes”, explicou a superintendente da Suplan, Simone Guimarães.

A diretora do Campus V da UEPB, Jacqueline Echeverria, afirmou que as obras representam uma conquista dos alunos e dos educadores.

“A universidade vem lutando há 13 anos pelo seu espaço próprio e esse espaço vai solucionar os nossos problemas porque estamos com projetos para aumentar o número de estudantes e oferecer novos cursos, como Direito, licenciatura em Biologia e pós-graduação. O prédio ficou moderno, às salas são amplas e satisfazem as nossas necessidades, resumiu.

As obras seguiram os padrões ambientais, oferecendo conforto térmico, acústico e visual, minimizando a necessidade do uso permanente de iluminação artificial.

Foram contemplados com as obras, dezoito salas de aula, sala de estudante, atendimento ao aluno, sala de professores, secretaria, sala de reunião, almoxarifado, coordenação, copa, lavabo/vestiários, vigia, lixo, Wc ́s masculino/feminino e para PNE, cantina, D.L.M., cozinha, circulação, elevador, reservatório elevado e enterrado, escada de acesso ao pavimento superior.

No local foram executados serviços preliminares, movimento de terra, fundação, estrutura, pavimentação, coberta, revestimento, esquadrias, instalação hidrossanitária e drenagem de águas pluviais, estação de tratamento de esgoto, instalação elétrica, climatização, sistema de proteção de descargas atmosféricas, instalação de prevenção e combate a incêndio, cabeamento estruturado – rede lógica e telefônica e pintura.

A visita também foi acompanhada pelo deputado federal Damião Feliciano; pelo secretário do Turismo e do Desenvolvimento Econômico, Gustavo Feliciano; e pelo secretário executivo da Comunicação Institucional, Fábio Barros.