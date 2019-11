Governadora em exercício entrega Patrulha Motorizada em Campina e destaca ações

“São oito anos consecutivos de diminuição no número de assassinatos na Paraíba e essa busca tem que ser constante e diminuir cada vez mais. Parabenizo a todo o aparato de segurança do Estado e queremos que essa redução tenha um número recorde até o final do ano”.

A informação é da governadora em exercício, Lígia Feliciano, durante entrevista à Rádio Panorâmica FM.

Ela comentou a respeito da redução dos índices de violência no Estado e destacou o Programa Paraíba Unida Pela Paz como eficiente e modelo a ser seguido em todo o país. Recentemente este foi destaque em São Paulo como exemplo na gestão contra a violência.

Dentro deste programa, ainda há ações específicas para o combate da violência contra a mulher. Ela destacou projetos como SOS Mulher Protegida e Patrulha Maria da Penha.

De acordo com a governadora, a intenção do Estado é manter o patamar de diminuição dos índices de violência na Paraíba em todos os patamares.

Como forma de garantir mais segurança, o Estado entrega hoje, 19, na Praça da Bandeira, Centro de Campina Grande, o 2º Batalhão de Patrulha Motorizada da Paraíba.

Serão 50 motos, além dos equipamentos de proteção, como capacete, joelheiras, coletes balísticos e outros. O batalhão será comandado pela capitã Camila.