Governadora em exercício destaca importância do Porto de Cabedelo durante visita

A governadora em exercício, Lígia Feliciano, realizou, neste sábado (16), uma visita técnica ao Porto de Cabedelo, ocasião em que discutiu investimentos e melhorias para o equipamento. Logo em seguida, Lígia Feliciano também visitou o local onde será construído o estaleiro de Lucena, com capacidade para gerar seis mil empregos.

Durante a visita, ela destacou os investimentos do Governo do Estado na ampliação do Porto de Cabedelo.

“É uma visita em que verificamos as melhorias que já foram realizadas e também as que precisam ser feitas neste equipamento tão importante para a economia do estado”, observou Lígia Feliciano, ao recordar a comitiva liderada por ela, que viajou à China em busca de investimentos.

Apto a operações simultâneas, a estimativa é que o Porto de Cabedelo movimente 100 mil toneladas no mês de novembro. Oito navios já estão programados para o período, sendo sete vindos de países como Canadá, Rússia e Estados Unidos.

Na ocasião, a presidente da Companhia Docas Paraíba, Gilmara Temóteo, agradeceu a visita da governadora em exercício.

“Recebemos com muita alegria a visita da governadora Lígia Feliciano, neste momento tão importante para o Porto, em que vimos in loco o que já foi feito no Porto de Cabedelo e também o que planejamos fazer, trazendo cada vez mais investimentos para o estado da Paraíba”, comentou.

Visita ao navio – Na ocasião, Lígia Feliciano ainda conheceu o navio da Marinha do Brasil, Fragata Liberal, que está na Paraíba fazendo o monitoramento do óleo que atinge o litoral nordestino. O capitão de Fragata, Adriano Pires, agradeceu a visita da governadora em exercício ao navio.

“É uma excelente oportunidade para a Marinha do Brasil apresentar às autoridades locais a nossa capacidade e as nossas ações nesta importante operação”, afirmou, destacando não ter encontrado manchas de óleo, até o momento, em águas paraibanas.

Estaleiro de Lucena – Tido como um dos equipamentos que vai mudar a realidade de cidades como Lucena e Cabedelo, o estaleiro terá capacidade de gerar seis mil empregos.

Durante a visita ao local onde será instalado o equipamento, a governadora em exercício ressaltou os avanços que o Governo do Estado tem obtido em diálogos com a iniciativa privada.

“Um estaleiro de navio mexe com toda uma cadeia produtiva, e o nosso grande objetivo é a geração de novos empregos, a instalação de novas empresas. Estamos todos empenhados para tornar viável este estaleiro”, destacou Lígia Feliciano.

O secretário de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Gustavo Feliciano, também ressaltou a importância econômica do estaleiro para a região de Lucena.

“Lucena é uma cidade de 13 mil habitantes que irá receber seis mil novos empregos, transformando a realidade da região”, comentou.

O prefeito de Lucena, Marcelo Monteiro, agradeceu as ações do Governo do Estado para a construção do estaleiro no município.

“O estaleiro vai impulsionar o desenvolvimento de nosso município, proporcionando oportunidade para o povo de Lucena”, acrescentou.

Além do deputado federal Damião Feliciano, participaram da visita às futuras instalações do estaleiro de Lucena a vice-prefeita do município, Andreia Costa, entre outras lideranças.