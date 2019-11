Governador transmite cargo para a vice e cumpre missão na Europa

O governador João Azevêdo transmitiu, nesta sexta-feira (15), o cargo à vice-governadora Lígia Feliciano que ficará à frente do Poder Executivo durante o período que o gestor irá cumprir missão na Europa, junto aos demais governadores do Nordeste, em busca de investimentos para áreas integradoras da Região, como sustentabilidade, infraestrutura, turismo, saúde, segurança pública, saneamento e energias limpas.

Na ocasião, João Azevêdo disse que a Paraíba ficará em boas mãos durante a agenda de trabalho na Europa, em busca de investimentos para o estado.

“Esta missão está programada há mais de 90 dias e é uma ação importante que faz parte dos objetivos do Consórcio Nordeste. Eu parto com o objetivo muito claro de colaborar com a Região, levando todo o material de divulgação do Estado, o que é fundamental para que a gente possa atrair investimentos e gerar empregos. Tenho a tranquilidade de que a Paraíba vai estar em boas mãos com a vice-governadora Lígia Feliciano, que tem construído conosco, nesse trabalho incessante, este governo”, pontuou.

Durante o período que ficará no comando do Governo do Estado, Lígia Feliciano fará visitas técnicas às obras que estão em andamento nas áreas de educação e segurança e manterá reuniões com a equipe da Secretaria Estadual de Saúde.

Ela também irá entregar o Batalhão Especializado em Monitoramento com Motocicletas, em Campina Grande, e lançará o Plano Estadual de Igualdade Racial, dentro da programação do Dia da Consciência Negra.

Lígia Feliciano ressaltou o orgulho de assumir interinamente o Governo da Paraíba.

“O Governo é o mesmo e me sinto representando todas as mulheres da Paraíba, neste momento, e vamos dar continuidade às ações que a administração vem promovendo. Esta é uma agenda de continuidade e tenho a alegria de saber que o governador estará na Europa buscando empreendimentos, negócios e investimentos com um só objetivo de melhorar a vida de paraibanos e paraibanas”, destacou.

Missão na Europa – A passagem pela França, Itália e Alemanha é uma das primeiras articulações internacionais feitas pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste).

Nos três países, os gestores vão apresentar o funcionamento do Consórcio e um mapa de oportunidades do Nordeste, inclusive com a perspectiva de abertura de parcerias público-privadas (PPPs). A comitiva participa de eventos com empresários e tem reuniões com setores econômicos e governamentais em Paris, em Roma e em Berlim, entre os dias 17 e 22.

Entre os destaques, estão previstos encontros com o grupo francês Engie, que atua na geração de energia, e a norueguesa Golar, empresa de transporte de gás natural liquefeito.

Há ainda a possibilidade de ampliação de parcerias com entidades financiadoras, a exemplo da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), que já investem em projetos de sustentabilidade, agricultura e combate à pobreza no Nordeste.

Também participam da missão internacional, o presidente do Consórcio Nordeste, o governador Rui Costa (Bahia), e os governadores Renan Filho (Alagoas), Camilo Santana (Ceará), Paulo Câmara (Pernambuco), Wellington Dias (Piauí), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte) e Belivaldo Chagas (Sergipe), assim como o vice-governador Carlos Brandão (Maranhão).

Com 57,1 milhões de habitantes, o Nordeste é responsável por 14,3% do PIB do Brasil. A economia da Região é baseada nos setores de comércio e serviços, indústria e agropecuária. Um dos objetivos da criação do Consórcio Nordeste é promover o desenvolvimento social e econômico sustentável.