Governador revela motivo de exoneração de ‘braço direto’ de Ricardo Coutinho

O Diário Oficial do Estado da Paraíba caiu como bomba para alguns socialistas. No documento, exonerações de pessoas ligadas ao ex-governador Ricardo Coutinho (PSB), que tinham cargos de confiança na atual gestão de João Azevêdo (PSB), foram a pauta política do dia.

Entre os exonerados estão Fábio Maia (secretário executivo de Planejamento), considerado um dos braços direitos de Ricardo; e Yuri Simpson (presidência da PBPrev), parente do ex-governador.

Segundo Azevêdo, as mudanças são tidas como necessárias. Em entrevista, ele justificou as saídas dos socialistas.

– Tem uma justificativa técnica muito grande. A mudança na Secretaria de Planejamento está muito mais voltada pelo fato de eu precisar de um secretário que trabalhe muito mais com PPP (Parcerias Público-Privadas). Preciso de mais presença dentro do próprio governo, a mesma coisa em relação a PBPrev – frisou.