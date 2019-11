Governador não vai a encontro do PSB em Brasília 

Na próxima sexta-feira (28), o PSB deve realizar uma reunião em Brasília, mas uma das principais lideranças paraibanas do partido, o governador do Estado João Azevêdo, vai levar falta.

Segundo o ainda socialista, que já declarou ter planos para deixar o partido, a decisão não é política.

Ele disse em entrevista que, no dia do encontro, tem uma agenda com investidores da Bolsa de Valores em São Paulo e que a economia do Estado é uma pauta mais importante.

– Na próxima sexta estarei na bolsa de valores de São Paulo, apresentando a Paraíba para um grupo de empresário que querem investir no Estado. É mais importante manter a economia do Estado – frisou.

João também falou sobre sua possível saída do jardim dos girassóis. “A minha decisão sobre ficar, ou não, no PSB não interfere na gestão da Paraíba”.