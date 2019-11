Governador interino: “Não tenho planos de governo e nem poderia tê-lo”

Desde a última quarta-feira (20), ocupando interinamente o Palácio da Redenção, o desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos (Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba), disse em entrevista concedida à imprensa, nesta sexta-feira (22), que está tomando conta do governo do Estado assim como um caseiro toma conta de uma Granja.

“Estou de vigia, só guardando fielmente aquilo que me foi confiado. Não tenho pretensões. Assumi sem plano de governo e nem poderia tê-lo. Estou só cumprindo tabela”, disse.

Contudo, além do cumprimento de algumas formalidades que o cargo de governador requer, Márcio Murilo aproveitou para conhecer o projeto de reforma do prédio-sede do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), resultado de um convênio com o Governo do Estado, em detrimento de um acordo judicial perante o Supremo Tribunal Federal.

“Recebi a doutora Simone Guimarães (Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado/Suplan), que me mostrou as plantas do projeto da obra para que o TJ possa abrir suas portas novamente, que é um ambiente histórico, para receber as pessoas e eu achei interesse saber em que pé estava essa futura restauração do nosso prédio da Justiça”, destacou.

Na agenda desta sexta, o governador interino vai ainda se reunir com o secretário de Segurança, Jean Francisco, e o comandante da Polícia Militar, coronel Euller Chaves, para tratarem do plano de segurança que será dado ao evento da Procissão de Nossa Senhora da Penha a ser realizada da noite deste sábado (23).

“Eu não irei à procissão, mas ficarei de plantão em minha residência”, ressaltou.

Já na segunda-feira (25), o desembargador Márcio Murilo entrega o cargo ao titular, João Azevêdo, que está em missão na França.

O desembargador assumiu o cargo, uma vez que a governadora em exercício, Lígia Feliciano, precisou também se ausentar do Estado nos próximos dias, devido a compromissos no Rio de Janeiro.