Governador exonera cunhada de deputado e nomeia esposa de outro parlamentar

O Diário Oficial do Estado publicou, ontem, a exoneração de Luciana Gomes Vieira de Almeida do cargo de diretora geral do Hemocentro de João Pessoa.

Ela é cunhada do deputado federal Gervásio Maia (PSB).

“É a adequação e necessidade da dinâmica do exercício da gestão”, justificou o líder governista na ALPB, deputado Ricardo Barbosa (PSB).

A nova titular do Hemocentro da Capital é Shirlene Dantas Gadelha, esposa do deputado/secretário Hervázio Bezerra (PSB).

*fonte: coluna Aparte, assinada no paraibaonline pelo jornalista Arimatéa Souza.