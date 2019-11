Governador entrega travessia urbana de Cacimba de Dentro e anuncia novas obras

O governador João Azevêdo entregou, nesta sexta-feira (8), a travessia urbana do município de Cacimba de Dentro. O investimento superior a R$ 1 milhão, oriundo do tesouro estadual, beneficia diretamente 17 mil paraibanos.

Com uma extensão de 1,3 km, a pavimentação asfáltica contemplou as Ruas Getúlio Vargas, Capitão Pedro Moreira, Severino Câmara da Cunha, José Gomes Maranhão e Presidente João Pessoa.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou que a obra muda o perfil urbanístico da cidade.

“É uma satisfação voltar a Cacimba de Dentro para cumprir com um compromisso assumido com a população de fazer essa obra fantástica, que muda a autoestima da cidade. É importante destacar que a obra de mobilidade urbana e logística de transporte não beneficia apenas a cidade, mas toda a região”, sustentou.

João Azevêdo também assegurou novas obras para o município, como o asfaltamento do distrito de Logradouro e da Rua Luiz Bonifácio. E ainda destacou que a cidade será contemplada com a construção de um ginásio dentro do programa Bom de Bola, com a reforma de uma unidade escolar e com um Centro de Formação.

“As parcerias vão continuar para fazer com que a cidade continue crescendo. Vamos manter o olhar diferenciado para a região que receberá muitas obras e ações do governo que honra compromissos assumidos”, assegurou.

O superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), Carlos Pereira, destacou a qualidade dos serviços executados no local.

“A travessia estava completamente degradada, realizamos essa obra com agilidade e a cidade merecia esse investimento. Essa é mais uma obra que atende aos anseios da população porque é mais uma forma de estimular a mobilidade urbana”, disse.

O senador Veneziano Vital do Rego enalteceu as ações promovidas pelo Governo do Estado em Cacimba de Dentro.

“Eu me sinto alegre por ver mais um compromisso assumido sendo cumprido. O governador consegue com poucas palavras e muitas ações tornar comprometimento em prática com trabalho, envolvimento e dedicação”, falou.

O prefeito Nelinho Costa afirmou que a obra proporcionou organização ao município.

“O povo da minha terra reconhece o trabalho que vem sendo feito e é uma felicidade receber o governador e celebrar essa união em prol de Cacimba de Dentro, que vive um novo momento. A nossa cidade está 90% asfaltada e isso representa o bem da nossa população”, declarou.

As obras têm o objetivo de melhorar a mobilidade urbana; modernizar a infraestrutura viária da cidade; melhorar a qualidade de vida da população local, oferecendo conforto e segurança aos usuários da rodovia.

A travessia será importante para a economia do Estado, pois Cacimba de Dentro está localizada a 80 quilômetros de Campina Grande, segunda maior cidade da Paraíba, o que vai proporcionar o escoamento da produção agrícola da região para centros consumidores com maior rapidez e segurança.

No local foram executados serviços de recuperação de calçamento, recapeamento da pista de rolamento em CBUQ, limpeza dos dispositivos de drenagem e sinalização horizontal e vertical.

A aposentada Ivonete Macedo aprovou a ação do governo na cidade. “A obra ficou ótima, beneficiou não só a nossa rua, mas toda a cidade, diminuiu a poeira e melhorou o fluxo de carros”, disse.

O motorista Antônio Oliveira também comemorou o investimento. “Eu gostei demais, facilitou o meu trabalho, porque antes era uma buraqueira só. Além disso, também beneficiou os pedestres e nos deu tranquilidade”, falou.

A solenidade foi prestigiada por prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e auxiliares do Governo da Paraíba.