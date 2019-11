Governador da Paraíba detalha agenda e parcerias firmadas em Paris

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), está fora do País em um encontro com vários outros governadores do Nordeste a fim de buscar parcerias para a região.

Em entrevista na tarde desta terça-feira (19), João deu detalhes dos encontros e da agenda que teve durante o dia a fim de conseguir investimentos para a Paraíba.

– Tivemos uma agenda extremamente importante. Iniciamos o dia em um encontro com a agência francesa de desenvolvimento e seu diretor regional para o Brasil, onde pudemos discutir as áreas de atuação onde podem ser montadas parcerias e financiamentos dentro dessa agenda. Já existem investimentos no Brasil feitos pela agência e nós vamos ampliar na área ambiental, segurança hídrica e educação – explicou.

Ele também disse que a área da saúde foi beneficiada com uma parceria com empresas francesas que ajudarão com tecnologia e experiência.

– Tivemos também uma reunião com o ministro das Relações Exteriores e que deu sequência ao termo de compromisso assinado no Brasil e que pautaram várias agendas e nós conseguimos incluir a agenda de saúde dentro desse novo termo considerando a possibilidade de empresas na França participarem também no Brasil com sua experiência e tecnologia – frisou.