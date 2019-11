Gol anuncia mais de 230 voos extras para João Pessoa

Depois de ser eleita como o melhor destino turístico entre as capitais do país e de ter anunciado um amplo calendário de eventos culturais de final de ano, João Pessoa irá receber 236 voos extras da Gol Linhas Áreas.

O anúncio, feito nesta quarta-feira (20) pela companhia de aviação, tem início em dezembro deste ano e segue até depois do Carnaval, aumentando o número de visitantes na capital paraibana durante toda a alta estação.

A medida é também consequência do fortalecimento do turismo realizado pela Prefeitura de João Pessoa, como os novos investimentos na área de infraestrutura, a exemplo da nova Calçadinha da Orla e do maior conjunto de obras para a revitalização do Centro Histórico.

“O anúncio da Gol chega para coroar um trabalho planejado, que melhora a cidade para quem vive aqui e quem nos visita. Dentro da ação ‘Cidade que tem mais oportunidades’, lançamos um cronograma de atividades para potencializar o fluxo turístico na capital, que foi decisivo para esse anúncio por estimular a economia e gerar novos postos de trabalho”, disse o prefeito Luciano Cartaxo.

Segundo o secretário executivo de Turismo, Graco Parente, o aumento no número de visitantes será fundamental para maior ocupação durante a alta estação.

“João Pessoa é o destino turístico com o melhor custo benefício do país, que vem se consolidando como uma das portas de entrada de toda a Região Nordeste. A vinda de novos visitantes irá fomentar a economia em seus diversos segmentos, com destaque para a ocupação de hotéis e pousadas, além de bares e restaurantes”, comentou.