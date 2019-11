Globoplay anuncia série documental da carreira de Sandy e Júnior

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Após uma turnê nostálgica, marcada por plateias lotadas, a dupla Sandy e Junior vai ganhar uma série documental sobre sua história. O anúncio foi feito pela Globoplay, que deverá produzir sete episódios para serem liberados no serviço de streaming no ano de 2020.

O anúncio da série foi feito logo após a última apresentação dos irmãos na turnê “Nossa História”, que aconteceu na noite deste sábado (9), no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. A série deverá mostrar imagens antigas, imagens dessa turnê de retorno após 12 anos, além de depoimentos.

Sandy e Junior já haviam anunciado também um DVD. “A gente vai lançar o DVD, não sei ainda exatamente a data, está entre o fim desse ano e o começo do ano que vem”, revelou Sandy em entrevista ao Gshow, site de notícias da Globo, no início do mês, após as duas apresentações realizadas na capital paulista.

Apesar da torcida dos fãs, Junior fez questão de ressaltar, antes de mesmo de iniciar a turnê, que esse retorno não seria uma volta da dupla, mas um momento pontual para celebrar e revisitar o passado.

“As nossas carreiras individuais continuam”, destacou. “É uma celebração daqueles 17 anos mágicos que vivemos”, afirmou Sandy.

Os irmãos disseram na época que, desde 2007, quando anunciaram a separação, recebiam propostas para voltar, mas só agora se sentiram preparados.

“A gente queria estar com os nossos projetos individuais mais consolidados até para não confundir a cabeça das pessoas. E agora, individualmente, estamos mais seguros”, completou Junior.

A turnê aconteceu em um momento em que os irmãos celebram 30 anos da primeira aparição pública na TV -foi em 1989, no programa Som Brasil, da Globo, quando cantaram “Maria Chiquinha”.

Sandy tinha seis anos, e Junior, cinco. A partir daí, ficaram 17 anos juntos e 16 álbuns.