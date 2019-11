Gerente do Sesc-CG convida população a assinar petição “Eu valorizo”

O gerente do Sesc Campina Grande, André Monteiro, afirmou que o Sesc está realizando uma campanha de arrecadação de assinaturas para uma petição que visa enaltecer o trabalho que é realizado pelo sistema CNC-Sesc-Senac não só em Campina Grande, como em todo o Brasil.

Ele destacou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que a petição se chama “Eu valorizo” e pode ser assinada com dados básicos através de um link disposto no site www.sescpb.com.br.

André afirmou que o Sesc trabalha em cinco áreas, que são Saúde, Lazer, Esporte, Cultura e Assistência, e sempre surge com novos projetos visando à boa qualidade de vida das pessoas.

Ele ainda reforçou que a petição precisa de um milhão de assinaturas e que é importante que as pessoas apoiem o trabalho realizado pelo Sesc no sentido de melhorar a vida da população.

– O Sesc tem vários projetos no Brasil inteiro, e a cada dia se lança um projeto novo. Nós ficamos muito felizes porque temos a oportunidade de levar cultura a lugares que jamais imaginaríamos que pudesse chegar. A petição pública é para que as pessoas que têm conhecimento do que o Sesc faz na sociedade possam acessar e assinar. Estamos precisando de apoio – disse.