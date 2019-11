Gás de cozinha deve ter mais um aumento na Paraíba

O preço do botijão de gás deve sofrer aumento no Estado da Paraíba, de acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás de Cozinha.

Em entrevista veiculada pela rádio Campina FM, o presidente do sindicato, Marcos Antônio Bezerra, falou sobre os fatores que contribuíram para o possível aumento.

– Houve dois fatores que contribuíram para esse aumento, que foram o aumento representativo do dólar e o dissídio coletivo da Petrobras – explicou.

De acordo com o presidente do sindicato, o reajuste depende da instabilidade do dólar, que acaba influenciando diretamente no preço do gás.

– Cada vez que o dólar aumentar, nós precisaremos refazer a conta. Esse aumento gera um impacto de R$ 3,00 ao consumidor final – explicou.

Essa é a sexta vez que o produto sofre aumento em 2019. O gás residencial subirá 4% nas distribuidoras; o GLP industrial e comercial deve subir 2,5%.