Galeria de artes em Campina Grande expõe Retratos de um tempo

A Galeria de Artes Irene Medeiros no Teatro Municipal Severino Cabral em Campina Grande/PB, recebe até o dia 30 de novembro a exposição Retratos de um tempo. São 22 fotos do acervo particular do teatro que mostram a história da Casa de Espetáculos do início de sua construção até a inauguração em 30 de novembro de 1963.

O teatro foi construído por Severino Bezerra Cabral, na época prefeito de Campina que lhe deu nome. O engenheiro foi Austro de França Costa e o projetista da arquitetura do edifício foi Geraldino Pereira Duda. É considerado um ícone cultural e um dos símbolos da cidade.

A exposição Retratos de um tempo faz parte das comemorações de 56 anos do Teatro Municipal Severino Cabral. As fotos estão expostas na galeria, com entrada gratuita e visitação de terça a sexta-feira das 8h às 12h e de 14h às 21h e aos sábados das 8h às 12h e das 14h às 18h.