Fundação Casa de José Américo ganha Centro de Cordel e de Culturas Populares

A Fundação Casa de José Américo será a instituição que abrigará o Centro de Cordel e de Culturas Populares do Estado da Paraíba. Criado por Decreto Governamental nº 39.691 de 11 de novembro de 2019, já publicado no Diário Oficial, o Centro de Cordel tem a finalidade de salvaguardar a memória da cultura nordestina, em especial paraibana, preservando, pesquisando e divulgando os elementos que compõem a cultura regional, no âmbito do Estado, aproximando e integrando o indivíduo às suas respectivas raízes culturais.

O Centro de Cordel e de Culturas Populares é um órgão vinculado à Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e será composto por três setores com os seguintes objetivos:

1- Núcleo de Literatura de Cordel Leandro Gomes de Barros (reunirá estudos e pesquisas, na área de cultura popular, incluindo acervos bibliográficos, para atendimento aos usuários);

2- Núcleo de Saberes e Fazeres Populares Neuma Fechine (acervos de peças artesanais, elementos regionais paraibanos, que provoquem o encantamento através do lúdico);

3 – Cordelteca (dar visibilidade aos cordelistas paraibanos, registrando seus depoimentos de vida, realçando suas experiências profissionais e produções artísticas).

Outros objetivos do Centro de Cordel são otimizar os acervos dos referidos Núcleos, como fontes para apoio e desenvolvimento de pesquisa; dinamizar os acervos específicos em cultura popular, através de oficinas, cantorias, campanhas, palestras, seminários, exposições, cursos entre outros