Fundac encerra Festival da Primavera nas unidades socioeducativas

A terceira edição do Festival da Primavera foi encerrado nas unidades socioeducativas da Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente “Alice Almeida” (Fundac).

Foram dias de atividades artísticas, lúdicas, recreativas, esportivas e cinematográficas vivenciados por jovens e adolescentes internos nas unidades de João Pessoa, numa ação conjunta com a Escola Cidadã Integral Socioeducativa, que expôs os trabalhos realizados em sala de aula, trazendo atividades externas.

O festival foi estruturado em três módulos de ações que incluíram Mostra de Arte e Cultura, ações pedagógicas e atividades esportivas e recreativas. O coordenador do eixo Esporte Cultura e Lazer da Fundac, Nilton Santos, justificou o nome ‘Festival da Primavera’ como a estação da renovação, da restauração e das flores.

“Os povos antigos tinham o costume de celebrar as estações do ano como uma forma de estimular a relação do ser humano com a natureza e a vida social. A cada mudança de estação havia uma celebração correspondente”, explicou Nilton, que montou uma programação adaptada com o objetivo de “aquecer os corações dos jovens privados de liberdade, convidando-os a uma nova mudança de paradigma”.

No Festival foi possível inserir atividades desenvolvidas na escola, apresentações externas, exposições, apresentações teatrais, filmes, recitais, torneios esportivos e distribuição de mudas de plantas para as famílias que se encontram semanalmente nas unidades. O Festival também contou com o Eixo Família (Cida Pereira) e o Eixo Diversidade (Andreina Gama).

Para o coordenador do Eixo Esporte Cultura e Lazer, é preciso mostrar aos jovens a existência de opções variadas de lazer, “uma vez que as práticas esportivas e culturais fortalecem as relações de convivência, estimulando o sentido ativo de cidadania, solidariedade e tolerância, criando meios para o diálogo intercultural dos jovens na sociedade”.

P.H.L. 17 anos, adorou participar do festival. Para ele, essas atividades são importantes porque ficam com a mente ocupada. “Eu gosto mais da parte esportiva, mas as outras atividades também são interessantes e são novidades pra nós”, confessou o jovem que se encontra em cumprimento de medida socioeducativa.

SARAU POÉTICO NAS UNIDADES – No CEA/João Pessoa, os internos participaram da palestra “O Despertar da Primavera”, por Nilton Santos, e do Cine Primavera com a exibição do filme ‘Era uma Vez dois Verões’, com Orlando Macena.

No Centro Educacional do Jovem (CEJ), Centro Socioeducativo Edson Mota (CSE) e no Centro Socioeducativo Rita Gadelha teve o Sarau poético “Tempo de Florir”, protagonizado por professores e internos.

Os saraus enriqueceram a visita das famílias e trouxeram beleza e encantamento por parte dos professores de cada unidade que deram um show com declamação de poesia, música e muita arte.

Durante o festival também teve oficina de teatro com o ator Romildo Rodrigues, do coletivo Cara Dupla, e com as professoras Naira Misa e Lourdes Santos, palestra “O Despertar da Primavera, com Nilton Santos; palestra sobre “Tempo de Florir”, com Ellyda Sousa e Nilton Claudio, da associação Flor de Lírio; teve tenda esotérica com vivências holísticas e místicas, palestra “Uma Rosa no Deserto”, com Andreina Gama, entre outras atividades.